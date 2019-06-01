Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile geçirdiği 4 sezonun ardından transfer bilançosunu kar ederek kapattı.

Bu süreçte en yüksek bonservisi Matej Mitrovic için ödeyen Beşiktaş, Hırvat futbolcuyu kadrosuna katarken 4,2 milyon Euro harcadı. En yüksek gelir ise 22,5 milyon Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun'dan elde edildi.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile geçirdiği 4 sezonda transferlere 50,46 milyon Euro harcarken, satışlardan 93,96 milyon Euro kazandı ve tam 43,5 milyon Euro kar elde etti. Bazı taraftarlar ise artıya geçilmiş olmasına rağmen yıldızların satışına tepkiliydi.

Kaynak: Takvim