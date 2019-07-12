Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ün sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve oyuncunun 2019/2020 sezon sonuna kadar Denizlispor'a kiralandığını açıkladı.

12 Temmuz 2019, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

Beşiktaş, genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün 1 yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Sedat Şahintürk ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmış ve oyuncumuz 2019-2020 sezon sonuna kadar Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır" denildi.

Geçen sezon Balıkesirspor’da kiralık olarak forma giyen, Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncu yeni takımının Afyonkarahisar kampına katılacak. Denizlispor transferde daha önce Trabzonspor’dan Rodallega, Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu, Kayserispor’dan Lopes ile Sapunaru ve Sivasspor’dan Tolgahan’ı kadrosuna kattı.

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