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Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Kartal, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Urfa temsilcisi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

21 Aralık 2022, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Kupaya 4. turdan giren Kara Kartal, Serik Belediyespor'u 3-1'le geçmişti. Siyah Beyazlılar, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Kupaya 2. turdan başlayan Şanlıurfaspor ise sırasıyla Karşıyaka'yı 4-2, Karaman FK'yı 3-0, Denizlispor 'u 5-0'la geçti. Urfa temsilcisi, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçını Burak Pakkan yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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