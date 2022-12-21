Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından önceki son lig maçı (Antalyaspor) ertelenen Beşiktaş , arada 5 hazırlık maçı yaptı ve bunların 4'ünü kazandı. İstanbulspor, Charleroi, Westerlo ve Giresunspor'u yenen siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'le berabere kaldı. TD Şenol Güneş'in kaleci tercihi merak konusu... Güneş, Mert Günok'a mı yoksa Ersin Destanoğlu'na mı görev verecek? Maç saati öğreneceğiz. Rachid Ghezzal sakat; Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sakat döndü. Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou hazır. Josef de Souza'nın idman eksiği bulunuyor. Sağ bekte Tayfur Bingöl, stoperde Welinton, orta alanda Gedson Fernandes, hücumda Cenk Tosun formaya yakın isimler...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik mücadelesi veren Şanlıurfaspor'un son lig maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Batman Petrolspor karşısında ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısının başında buldukları gollerle 2-0 öne geçtiler; ev sahibi taraftarlar sahaya koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. Kadrolarında 5 Almanya, 1 Fransa kökenli oyuncu bulunuyor. Strasbourg doğumlu kaptan Mustafa Durak ve Düsseldorf çıkışlı golcü Kemal Rüzgar en dikkat çeken isimler... Kalede, Süper Lig tecrübesi olan Ramazan Köse'yi görebiliriz. Beşiktaş alt yapısında uzun yıllar görev yapan; 2 lig ve 1 kupa maçında toplam 34 dakika siyah-beyazlı formayı giyme şansı da yakalayan Cumali Bişi, Şanlıurfaspor orta sahasının değişilmezi. Trabzonspor 'dan kiralanan Behlül Aydın ise bu sezon 20 resmi maçta süre aldı ve 14 gol katkısı (4 gol - 10 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın bu sezon Şenol Güneş ile çıktığı 3 resmi maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Şanlıurfaspor bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmedi! (9 maç - 6G 3B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran ve 200'e yakın bahis seçeneğiyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "H1" oldu! %30'luk kesim Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor karşısında farklı bir galibiyet alacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 90 dakika içinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.