Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , yarın akşam sahasında Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ile başlayan antrenman; pas, stretching ve hücum organizasyonuyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

İSTANBUL, (DHA)