Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı (CANLI)

Beşiktaş , Dünya Kupası arası sonrasında arenaya Ziraat Türkiye Kupası’yla dönüyor. Kara Kartal, 5. tur maçında bu akşam 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’u ağırlıyor. Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor’u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka’yı 4-2, 3. turda Karaman FK’yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor ’u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

8' Şanlıurfaspor'da Barış uzaklardan vurdu, Ersin çok şık çıkardı.

GOL!

9' Seyit Gazanfer sağ kanattan ortaladı, Kemal Rüzgar ceza alanında kötü bir vuruş yaptı fakat Ersin'in bakışlarıyla top ağlarda. Şanlıurfaspor 1-0 önde.

GOL!

10' Beşiktaş şokta! İlk golün benzeri geldi... Sol kanattan Barış Gök ortaladı, Kemal Rüzgar bu kez sol ayağıyla vurdu ve top yine ağlarda. Şanlıurfa, İstanbul'da 2-0 öne geçiyor.

ÇOK NET KAÇTI!

41' Redmond sol kanattan korneri kullandı, savunmadan seken topa penaltı noktasında Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Aydın gole izin vermedi.

DİREK!

43' Sağ kanattan Rosier ortaladı, Cenk Tosun arka direkte vurdu, top yan direkten dışarı gitti.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un şutu az farkla dışarıya gitti.

48' Soldan Umut'un ortasını savunma karşıladı. Ardından ceza sahası dışında topu alan Rosier'in vuruşu kaleci Aydın'da kaldı.

53' Redmond, sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'i düşündü. Savunma ve kaleci Aydın bu topa müdahale edemezken Rosier de dokunamadı ve top dışarıya gitti.

GOL!

67' Nkoudou hareketlendi, Gedson'la verkaç yaptı, aradan Cenk'e oynadı, tecrübeli golcü sol çaprazdan sert vurdu, Abdülsamed'e de çarpan top filelerle buluştu. Beşiktaş farkı 1'e indirdi.

BİR GOL DAHA!

69' Beşiktaş'ın hızlı atağında Gedson derin oynadı, Cenk yine benzer noktadan ceza alanı sol çaprazından karşı karşıya kaldığı Aydın'ı avlamayı başardı...

Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçını Burak Pakkan yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Şanlıurfaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele Alli, Muleka, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Abdulsamet, Mehmet, Seyit, Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

Beşiktaş’ta 2 eksik

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya’da gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan Siyah-Beyazlı takımda, 2 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

Dünya Kupası’nda ülkelerinin Milli Takımı’nda görev alan Georges-Kevin N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde bugünkü mücadelede sahaya çıkabilecek.