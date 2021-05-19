Beşiktaş, Süper Lig'in en uzun sezonunu tarihi bir başarıyla kapattı, hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Cumartesi akşamı Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaşan Siyah-Beyazlılar, 4 gün sonra aynı statta Antalyaspor ile kupa finalinde karşılaştı. İlk yarıda attığı gollerle rakibin direncini kıran ve kupayı kazanan Siyah-Vodafone Park'ta Kara Kartallar çifte kupasına kavuştu.

Pandemi kuralları gereği Valilik izin vermediği için stada taraftar alınmadı. Kutlamada teknik ekip, futbolcular ve yöneticiler yer aldı. Saat 19.03te başlayan olan organizasyonda kaptan Atiba Hutchinson hem şampiyonluk kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

Kutlamalar erken başladı

Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da İzmir’de Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Tesislerden Küçüksu’ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park’a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

Beşiktaş’ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarının Dolmabahçe’ye gelişi öncesinde Beşiktaş’ta bir araya geldi. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü.

Emniyet güçleri BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ve Vodafone Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçleri, Kabataş ve Beşiktaş yönünden taraftarların stada gidişini engelledi. Polis, Dolmabahçe’de toplanan az sayıdaki taraftarı da uzaklaştırdı.

Futbolcular Vodafone Park'a geldi

Küçüksu’dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş’a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park’a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.

Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.

Vincent Aboubakar ve ailesi...

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında Ömür Gedik ve Murat Başaran sahnede.

Cyle Larin, Ağustos ayında dünyaya gelen ikizleri ile sahnede.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızları Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, çocukları ile birlikte Vodafone Park'ta.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında, Aynur Aydın sahnede.

Koyu Beşiktaşlı Hayko Cepkin, Vodafone Park'ı coşturdu.

Josef de Souza ve Welinton, aileleri birlikte aynı karede.

Rachid Ghezzal ve kızından Kartal pozu!

Şarkılarıyla taraftarları coşturan Mustafa Sandal, ''Sergen hocam. 13,5 kişiyle şampiyon oldun. Ellerinize sağlık ve hepinize helal olsun.'' dedi.

Vodafone Park'ta sahne alan isimlerden birisi de Beşiktaşlı şarkı Murat Boz'du.

Beşiktaş'ta futbolcular tek tek sahneye çıktı.

Dorukhan Toköz, sahneye Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' parçası ile çıktı.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına kavuştu!