Siyah-beyazlılar maça; Fatma, Didem, Çiğdem, Arzu, Gizem, Yağmur, Kader, Emine, Esra, Demet ve Sevgi ile başladı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlayan maçın ikinci yarısında Beşiktaş, Kader'in golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.
9. Eleme Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı ekip ikinci maçını 10 Ağustos’ta saat 19.00’da Hollanda ekibi Twente ile oynayacak.
Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos’ta saat 19.30’da Ermenistan’ın Alashkert takımıyla karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak. (Ntv Spor)