Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alması kesinleşti. Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'nin finaldeki rakibi Chelsea'nin de ilk 4 içinde yer alması sonucu Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

11 .sıra kontenjanı Beşiktaş'ın

Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz’in Dragao Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan iki takımın da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından katılacak olması nedeniyle boşta kalan Kupa 1 şampiyonu kotasını, UEFA sıralamasında önceki yıl 11. sırada yer alan Türkiye'nin lig şampiyonu Beşiktaş kullanacak.

Diğer yandan Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şampiyonlar Ligi ve siyah-beyazlı kulübün logosuna yer verilerek, turnuvaya grup aşamasından katılacaklarının müjdesi verildi.

Grup aşamasına katılım bedeli 15.250.000 Euro

Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması ile birlikte her takıma ödenen temel ödül olan 15.250.000 Euro bedeli almaya hak kazandı. Bu bedel günlük kurdan yaklaşık 156 milyon TL'ye tekabül ediyor



