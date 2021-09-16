Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaştı ve 2-1 kaybetti. Marco Rose yönetimindeki genç ve aktif rakibi karşısında 114.7 km mesafe kat eden Sergen Yalçın'ın ekibi böylece son 8 sezonda Türk takımları içinde Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş'ın en çok koşan oyuncuları 12 km ile Josef ve Pjanic oldu. Bu oyuncuları 10,7 km ile Montero ve 10,6 km ile Rosier takip etti.

İşte temsilcilerimizin UEFA tarafından paylaşılan kat edilen mesafe istatistikleri:

2021-2022 sezonu

Beşiktaş (114,7 km) - B. Dortmund (120,1 km)





2020-2021 sezonu

Leipzig (114 km) - Başakşehir (107 km)

Başakşehir (103 km) - PSG (103 km)

Başakşehir (106 km) - Man. Utd. (109 km)

Man. Utd. (108 km) - Başakşehir (103 km)

Başakşehir (107 km) - Leipzig (115 km)

PSG (104 km) - Başakşehir (103 km)





2019-2020 sezonu

Club Brugge (103 km) - Galatasaray (102 km)

Galatasaray (105 km) - PSG (105 km)

Galatasaray (108 km) - R. Madrid (107 km)

R. Madrid (107 km) - Galatasaray (105 km)

Galatasaray (109 km) - Club Brugge (113 km)

PSG (105 km) - Galatasaray (102 km)





2018-2019 sezonu

Galatasaray (100 km) - L. Moskova (102 km)

Porto (105 km) - Galatasaray (103 km)

Galatasaray (102 km) - Schalke (105 km)

Schalke (111 km) - Galatasaray (102 km)

L. Moskova (108 km) - Galatasaray (103 km)

Galatasaray (102 km) - Porto (109 km)





2017-18 sezonu

Porto (108 km) - Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (101 km) - Leipzig (105 km)

Monaco (107 km) - Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (104 km) - Monaco (104 km)

Beşiktaş (100 km) - Porto (102 km)

Leipzig (115 km) - Beşiktaş (107 km)





2016-17 sezonu

Benfica (110 km) - Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (105 km) - D. Kiev (110 km)

Napoli (104 km) - Beşiktaş (99 km)

Beşiktaş (110 km) - Napoli (116 km)

Beşiktaş (113 km) - Benfica (113 km)

D. Kiev (107 km) - Beşiktaş (92 km) (iki kırmızı kart)





2015-16 sezonu

Galatasaray (105 km) - A. Madrid (112 km)

Astana (112 km) - Galatasaray (108 km)

Galatasaray (104 km) - Benfica (105 km)

Benfica (102 km) - Galatasaray (100 km)

A. Madrid (115 km) - Galatasaray (107 km)

Galatasaray (100 km) - Astana (107 km)









2014-15 sezonu

Galatasaray (109 km) - Anderlecht (111 km)

Arsenal (113 km) - Galatasaray (111 km)

Galatasaray (106 km) - Dortmund (118 km)

Dortmund (119 km) - Galatasaray (110 km)

Anderlecht (106 km) - Galatasaray (103 km)

Galatasaray (111 km) - Arsenal (115 km)









En son Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray, 2013-14 sezonunda Copenhagen deplasmanında oynadığı grup maçında 117 km mesafeye ulaşıp Beşiktaş'ın dün yakaladığı değeri geçmişti.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr



