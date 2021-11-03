Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü | Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve fikstürü
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Gruptaki ilk 3 maçından puansız ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. Temsilcimiz, Sporting karşısından puansız dönerse kalan grup mücadeleleri formalite karşılaşmasına dönecek. Sahadan 1 puanla ayrılmak bile Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarını oldukça zora sokacak. Gruptaki diğer maçta Borussia Dortmund, lider Ajax'ı ağırlıyor. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü merak ediyor. İşte detaylar...
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbona'a konuk oluyor. Siyah Beyazlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı kaparsa Avrupa Ligi'ne geçiş umutlarını koruyacak. Gruptaki ilk 3 maçından puansız ayrılan Kartal, Sporting karşısından puansız dönerse kalan grup mücadeleleri formalite karşılaşmasına dönecek. Sahadan 1 puanla ayrılmak bile Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarını oldukça zora sokacak. Gruptaki diğer maçta ise Borussia Dortmund, lider Ajax'ı ağırlıyor.
Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu
1- Ajax / 9 puan
2- Borussia Dortmund / 6 puan
3- Sporting Lizbon / 3 puan
4- Beşiktaş / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting / 1-4
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:
1. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
2. Hafta:
Ajax 2-0 Beşiktaş
Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon
3. Hafta:
Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon
Ajax 4-0 Borussia Dortmund
4. Hafta:
Borussia Dortmund-Ajax
Sporting Lizbon-Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş