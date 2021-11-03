Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbona'a konuk oluyor. Siyah Beyazlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı kaparsa Avrupa Ligi'ne geçiş umutlarını koruyacak. Gruptaki ilk 3 maçından puansız ayrılan Kartal, Sporting karşısından puansız dönerse kalan grup mücadeleleri formalite karşılaşmasına dönecek. Sahadan 1 puanla ayrılmak bile Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarını oldukça zora sokacak. Gruptaki diğer maçta ise Borussia Dortmund, lider Ajax'ı ağırlıyor.

Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu

1- Ajax / 9 puan

2- Borussia Dortmund / 6 puan

3- Sporting Lizbon / 3 puan

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting / 1-4

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax 2-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon

Ajax 4-0 Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund-Ajax

Sporting Lizbon-Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş