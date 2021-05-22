Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren tecrübeli orta alan Salih Uçan’la prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlı takım, İngiltere Premier Lig’de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki golcü futbolcu Christian Benteke’yi yeniden gündemine aldı. Beşiktaş, devre arasında Cenk Tosun transferi öncesi Benteke’nin menaceriyle iletişime geçmiş ancak mali şartlar nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Futbolcunun Türk menaceri Kısmet Eriş, o dönem Beşiktaş’ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray da istedi

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de 30 maçta 10 gol atan 1.90 boyundaki Belçikalı forvet için Siyah-Beyazlılar, bir kez daha harekete geçti. Yönetim, Belçika’nın EURO 2020 kadrosuna davet alan Benteke’nin transferini şampiyona öncesi bitirmek istiyor. Benteke daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da gündemine gelmişti.

Yakup Çınar