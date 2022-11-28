Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş , FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ’e verilen arada hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

İlk 10 dakikası basına açık idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde yapılan idman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmasıyla ile devam eden antrenman esneklik çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 16.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.