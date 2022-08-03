Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği salon çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı çalışma, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Futbolcular iki grup halinde değişmeli olarak; kuvvet, denge ve esneklik çalışmaları yaptılar.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın (4 Ağustos) saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.