Beşiktaş salonda çalıştı

Sabah çalışmasında yer alan ve cezalı olduğu için Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek durumda olan Domagoj Vida, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan izin alarak karşılaşmayı izlemek üzere ülkesine gidecek. Milli Takım'ın Andorra kafilesinden çıkartılan Burak Yılmaz ise 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmaları istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapıldı.

Beşiktaş, İ.H. Konyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.