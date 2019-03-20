Beşiktaş sahipsiz kaldı

Beşiktaş'ta taraftar isyan etti. Hocasını milli takıma yollayan Siyah-Beyazlılar’ın kuruluş yıl dönümü olan 19 Mart’ta yapılan törende başkan Fikret Orman’ın ve kulüpte sözü geçen yöneticilerin olmaması tepkiyle karşılandı. Beşiktaş’ın kurucularından merhum Şeref Bey için Ortaköy’deki kabri başında düzenlenen anma törenine sadece genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, genel koordinatör Levent Çifter, müze danışmanı Zulal Gök, ailesi ve bazı taraftarlar katıldı.

ÇAĞDAŞ BİR VİZYON KAZANDIRACAĞIZ

Bu önemli günde Malezya’da bir dizi temaslarda bulunan Başkan Orman ise resmi siteden bir mesaj yayımladı. Mesajına taraftarın desteğine dikkat çekerek başlayan Orman, “Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TİTANİK FİLMİNDEKİ KEMANCILAR

Orman yönetiminin Beşiktaş’ı iyice ‘boşladığını’ düşünen taraftarlar, Şenol Güneş’in de milli takıma gitmesi nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşadı. Ezeli rakipleri Galatasaray'ın kollandığına inanan taraftarlar, yönetimin bu konuda sessiz kalmasına adeta isyan ediyor. Takımdaki bazı isimlerin para problemlerinin gün yüzüne çıkması sonrası yönetim yine sessiz kalırken, taraftarlar iyice 'Sahipsiz kaldık' duygusuna kapıldı. Sosyal medyada bazı taraftarlar başkan Orman'ı, Titanik filmindeki meşhur kemancılara benzetti. (Akşam)