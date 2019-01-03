Beşiktaş sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 17 karşılaşma sonunda 26 puan toplayıp lider Başakşehir’in 9 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar, beklentilerin uzağında kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vurmanın hesaplarını yapan Kara Kartal, bugün sahaya inecek. Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya kampında Gloria Sports Arena’da yapacağı çalışmalarla başlayacak. Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak Şenol Güneş’in öğrencileri, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.

İlk rakip Akhisar

Beşiktaş, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak. 11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile mücadele edecek olan Kara Kartal, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ardından Antalya kampına nokta koyacak Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 18. haftada Akhisarspor’a deplasmanda konuk olacak.