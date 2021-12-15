Bir yandan teknik direktör diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Danimarkalı oyuncu Andreas Skov Olsen'i listesine aldı.
Bologna'da mutsuz
Rangers News sitesinde yer alan habere göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
3 takım peşinde
Haberde, Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Beşiktaş, Glasgow Rangers ve Real Sociedad'ın kadrosuna katmak için mücadele ettiği belirtildi.
Bu sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Andreas Skov Olsen, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti.
Milli Takım kariyeri
Danimarka Milli Takım'ın da formasını giyen Olsen, çıktığı 15 maçta 6 gol ve 5 asist ile oynadı.
Andreas Skov Olsen kimdir?
Yaş: 21
Boy: 1,87Ülke: Danimarka
Mevki: Sağ kanat
Ayak: SolYan mevki: Sol kanat
Oynadığı takım: Bologna
Sözleşme: 30 Haziran 2024
Piyasa değeri: 6.5 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Nordsjaell altyapı, Nordsjaell. U19, Nordsjaell, Bologna
Kaynak: Ajansspor