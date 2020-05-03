Beşiktaş Emmanuel Sabbi'yi elinden kaçırdı

Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi’yi listesine almıştı.

03 Mayıs 2020, Pazar 08:39 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Emmanuel Sabbi'yi elinden kaçırdı

Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi’yi listesine almıştı. 

Ancak Danimarka basınından flaş iddia geldi... BT’deyer alan habere göre, Gana asıllı ABD’li kanat oyuncusu önümüzdeki sezon için bir diğer Danimarka takımı Odense ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 23 maça çıkarken, 6 kez ağları sarsmıştı.

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