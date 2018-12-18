Alanyaspor ile Malmö maçlarındaki performansının ardından ağır eleştiriler alan Beşiktaş’ın, Trabzonspor karşısındaki oyunu camiayı ve taraftarları memnun etti. Özellikle maçın ikinci yarısını domine eden Siyah-Beyazlılar, rakibini kendi yarı sahasına hapsedip top yüzü göstermedi. Bu iştahlı ve istekli oyun ‘geçen yılki Beşiktaş ruhu geri döndü’ yorumlarının yapılmasını sağladı.

DORUKHAN PARLIYOR

Trabzonspor karşısında takımın en dikkat çeken ismi de genç Dorukhan Toköz oldu… Orta alanda Atiba ile çok iyi bir ikili olan genç yıldız, Beşiktaş’ın attığı ilk gole büyük katkı sağladı. Bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Dorukhan, sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı. Hırsıyla dikkat çeken ve takımı ateşleyen genç isim, teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezi oldu. (Güneş)