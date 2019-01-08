Ara transfer döneminde kadrosunu; Burak Yılmaz ve Isimat Mirin’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek bölgesine takviye yapmak için de düğmeye bastı.

Bu doğrultuda geçen sezon da gündemde olan Fransa Lig 1 ekibi Lyon’dan Rafael için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, oyuncunun bu sezon sakatlık sorunları yaşaması ve kulübünün tecrübeli ismin ayrılığına sıcak bakmamasının ardından rotasını İtalya’ya çevirdi. Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve transfer komitesinde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sağ bek transferini bitirmek için harekete geçti.

Formül belli...

Siyah-Beyazlılar’ın sağ bek takviyesi konusundaki ilk hedefinin, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın formasını giyen; Bartosz Bereszynski olduğu öğrenildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla transferini görüşmek için İtalya’ya giden 3’lünün, bu ismi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Beşiktaş’a kazandırmayı istediği bildirildi. 3 sezondur Sampdoria’da forma giyen Bereszynski, takımıyla 60 karşılaşmaya çıkmıştı.

Görüşmelerin ardından netleşecek

Beşiktaş’ta sağ bek transferi konusundaki İtalya’daki ikinci hedefi; Atalanta forması giyen Timothy Castagne... Bereszynski’nin alternatifi olarak Belçikalı futbolcuyu gündemine alan Siyah-Beyazlılar’ın transfer komitesinin, 23 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle kulübünün kapısını çalacağı belirtildi. 2 futbolcu için yapılacak görüşmelerin ardından transfer komitesinin, sağ bek takviyesini gerçekleştirmesi bekleniyor.