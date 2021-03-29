Sezon başında Portekiz ekibi Sporting’den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından kısa sürede Süper Lig’in en etkili sağ beki olmayı başarmıştı. Kara Kartal’da 26 maçta 2 gol ve 5 asistlik görüntüsüne ek olarak hem savunmada hem de hücum hattında takıma kattığı önemli güçle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, bu doğrultuda planını hazırladı. Başarılı sağ bek için Portekiz kulubüne ilk olarak 2 milyon Euro’luk satın alma artı sonraki transferinden yüzde 30 pay önerisinde bulunacak olan Kara Kartal’ın, olumsuz yanıt alması halinde ikinci teklifini de şimdiden belirlediği bildirildi.

‘Beşiktaş’ın şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım’

Siyah-Beyazlılar’ın, ilk önerisinin kabul edilmemesi halinde ise Valentin Rosier’i aynı şartlarla 2 yıl daha kiralama teklifiyle Sporting’in kapısını çalacağı belirtildi. Sezon başında Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim’le anlaşamadığı için kiralık olarak ayrılma yolunu seçen Rosier, kulübüne geri dönmek istemediğini net şekilde açıklamıştı. Yıldız isim, geçen hafta Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Hâlâ Sporting’in oyuncusuyum. Ama yeni sezonda Portekiz’e dönmeyi düşünmüyorum. Şimdilik sadece Beşiktaş’la şampiyonluğa odaklanmış durumdayım” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa ve İtalya’dan takip var

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’taki çıkışı sonrasında Fransız ve İtalyan kulüpleri, Valentin Rosier’i takibe almıştı. Geçen hafta ülke basınına yaptığı bildiride, “Bir gün Fransa milli takımında oynamak neden olmasın. Bununla ilgili olarak hedefim var” diyen Rosier için şimdiden birçok kulübün teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor. Ancak, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı planlayan yönetim, hem bu duruma hem de oyuncunun takımda mutlu olması sebebiyle Rosier’in kariyerine Türkiye’de devam edeceğine inanıyor.

Taraftarın sevgisini kazandı

Rosier’in kulübüne geri dönmek istememesini bu transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu kaptırmamayı planlıyor. Tecrübeli futbolcuyla yapılan ilk temasta yeni sezon için de yola devam konusunda olumlu geri dönüş alan yönetim, kısa sürede taraftarın da sevgilisi olan Fransız oyuncuyu kadrosunda tutabilmek için bütün şartları zorlayacak.

Orhan Yıldırım