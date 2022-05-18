Kara Kartal, sezon sonunda stoper hattında büyük bir değişime imza atacak. Domagoj Vida’yla yollar ayrılacak. Serdar Saatçı’nın durumu belirsizliğini koruyor. Welinton’un da gönderilme ihtimali var. Tüm bu durumlar sebebiyle Kara Kartal, Konyaspor ’dan Abdülkerim Bardakçı’ya ek olarak yeni isimler için de girişimlerde bulunuyor.

Beşiktaş ’ın bu doğrultuda son olarak gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’la sözleşmesi lig bitiminde tamamlanacak 32 yaşındaki stoper Romain Saiss’in peşine düştüğü öğrenildi. 1,88’lik stoper, ön liberoda da oynayabiliyor.