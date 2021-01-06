Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri sonrası vites yükselten Beşiktaş, arada Alanyaspor'a kaybetse de son 8 maçtan 7 galibiyet çıkartıp ligin zirvesine doğru yol aldı. Takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre, TD Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı geçen Rachid Ghezzal ve annesinin vefatı sonrası ülkesi Kamerun'a gidip dönen Vincent Aboubakar forma verilmesi halinde oynayabilecek durumda... Son 2 maçta sınırlı süre alsa da hem gol atan hem de asist yapan Oğuzhan Özyakup ilk 11'e göz kırparken, ilk 11 çıktığı son 3 lig maçında 2 gol atıp 1 de asist yapan Georges-Kevin N'Koudou formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Beşiktaş - Rizespor canlı saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı ve naklen olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş - Rizespor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak.

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Son 5 lig maçında tek yenilgisi olan ama deplasmanda da bu sezon sadece 1 kez kazanabilen Rizespor'da, Loic Remy'nin sakatlığı sonrası ilk 11'e yerleşen Milan Skoda'nın performansı göz kamaştırıyor! Remy'nin olmadığı son 5 maça 4 gol 1 asist sığdıran Çekyalı tecrübeli golcü, zorlu İstanbul deplasmanında bir kez daha takımın en önemli hücum silahı olacak. Remy dışında sol bek Dario Melnjak, stoper Emir Dilaver ve 10 numara pozisyonundaki Fernando Boldrin bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Skoda'ya en büyük desteği bir kanattan Fernando Andrade, diğer kanattan Braian Samudio verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ligdeki son 6 maçının 5'ini kazanan Beşiktaş, bu 5 galibiyeti de gol yemeden elde etti!

- Beşiktaş, Rizespor'la oynadığı son 16 lig maçını kaybetmedi. (11 galibiyet - 5 beraberlik)

- Rizespor'un ligdeki son 6 maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Rizespor ligde oynadığı son 16 deplasman maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 11 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %48'lik kesim 4 maçtır gol yemeyen, Dolmabahçe'de 5 maçtır kazanan siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.