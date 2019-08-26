Beşiktaş - Rizespor bilet fiyatları

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 16:00
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Beşiktaş - Rizespor bilet fiyatları

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bir kişinin en fazla 5 bilet alabileceği mücadele öncesinde bilet fiyatları da belli oldu. Biletler 100 TL ile 875 TL arasında değişiklik gösteriyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde: 

1. Kategori: 265 TL 

2. Kategori: 250 TL 

3. Kategori: 225 TL 

4. Kategori: 215 TL 

5. Kategori: 180 TL 

6. Kategori: 165 TL 

7. Kategori: 110 TL 

8. Kategori: 100 TL 

VIP: 750TL 

1903 A-E: 750 TL 

1903 B-D: 825 TL 

1903 C: 875 TL 

İHA

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