Beşiktaş, Riza Durmisi transferinden vazgeçmiyor!

Sözleşmesi sona eren Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Lazio'nun Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcusu Riza Durmisi'ydi. İtalyan basınından konuyla ilgili gelen son haberlerde ise Siyah Beyazlı kulübün 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmediği yazıldı.

Çizme'de yayım yapan Il Tempo gazetesi, Beşiktaş yönetiminin Lazio'yla 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalıştığını yazarken ve transfer için önümüzdeki günlerde yeni bir teklifte daha bulunacağını öne sürdü. Durmisi, geride kalan sezonda yalnızca 19 maçta forma şansı bulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler