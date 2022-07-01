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Beşiktaş Riva'da çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

01 Temmuz 2022, Cuma 14:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Riva'da çalıştı

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği ilk yirmi dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı salon çalışmasıyla devam edecek. 

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