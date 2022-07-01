Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği ilk yirmi dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı salon çalışmasıyla devam edecek.