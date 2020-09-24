Beşiktaş - Rio Ave (CANLI)





Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz’in Rio Ave takımıyla karşı karşıya geliyor. Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilerlemek için sahada. Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek’in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.





BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

RIO AVE: Kieszek, Reis, Borevkovic, Pinto, Santos, F. Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Moreira, Carlos Mane





BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada Rio Ave'den Reis'in ortasında top doğrudan auta gitti

8.dakikada Beşiktaş sol kanattan Ljajic ile köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

10.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Geraldes şutunu çekti top savunmadan sekip kornere gitti

GOL! Beşiktaş Güven'in golüyle 1-0 öne geçti





BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇINI MİSLİ'DEN İZLEMEK İÇİN MİSLİ UYGULAMASINI TELEFONUNUZA İNDİRMENİZ GEREKMEKTEDİR. UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYABİLİRSİNİZ:

ANDROID TELEFONA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

iOS TELEFONA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





Sergen Yalçın yine yok

Süper Lig’deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmada yer alamayıyor. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı. N’Koudou, Atiba ve Josef kadroda yok

MURAT ŞAHİN: TURU ATLAMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

Şahin, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, turu geçmek için tek maçlık bir mücadele vereceklerine dikkati çekerek, "Önem verdiğimiz, iyi hazırladığımızı düşündüğümüz bir maça çıkacağız. Rakibin son 4 maçını izledik. Saygı duyulması gereken ekip, farkındayız. Seyircimizden yoksun sahaya çıkacağız, buna rağmen içeride oynamanın az da olsa avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz." dedi.

Rio Ave’nin geçen sezon Portekiz liginde topa en çok sahip olan takımlardan biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Az gol yiyen, birlikte oynamaya çalışan, iyi bir takım. Bunun bilinciyle hazırlıkları tamamladık. Hazırlıkları tamamlayıp yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, "Yarın kullanma imkanı olmayan Atiba var. Ufak ağrıları olduğunu bize söyledi. N’Koudou da iki gündür antrenmanlara çıkıyor. Bir süredir bizimle değildi. De Souza’nın da hem evrak işlemleri sürüyor hem de hazırlık dönemi devam ediyor. Kesin kullanmayacağımız oyuncular bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başı itibarıyla takımdaki eksikleri gördüklerini kaydeden Şahin, "Bunun analizlerini de yapıyoruz. Hemen bir iki maçta bunlar çözülecek şeyler değil. Oyuncular azimle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

MARIO SILVA: ŞANSLARI YÜZDE 50 OLARAK GÖRÜYORUM

Portekiz ekibi Rio Ave’nin teknik direktörü Mario Silva, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Silva, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş’ın çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Futbol içindeki herkes bu maçları taraftarla beraber oynamak ister. Kesinlikle Beşiktaş da taraftarıyla oynamak istiyordur. Fakat bunun bizim için avantaj olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu bir final maçı. Şansları yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum." diye konuştu.

İstanbul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Çok önemli bir maça çıkacağız yarın ama elemizden geleni yapıp gruplara kalmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kısa dönemde çok fazla maça çıkmalarının oyuncular üzerinde yorgunluk gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Silva, "Evet ama ona göre çalışıyoruz biz. İdmanları ona göre yapıyoruz. Her futbolcudan maksimum performans almaya çalışıyorum. Maçlara bakarsak da fiziksel olarak ikinci yarılarda düşmediğimizi görebilirsiniz. Sonuç almaya odaklı oynuyoruz, o yüzden problem olduğunu, yorgunluk olduğunu söyleyemem şu an için." değerlendirmesinde bulundu.



