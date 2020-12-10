Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için geri sayımda

Kara Kartal’ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon yakaladığı çıkışa bu dönemde de devam ediyor. Pandemi sebebiyle Süper Lig’e verilen ara sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’dan formayı alan genç futbolcu, Caner Erkin sonrasında ub yıl da Fabrice N’Sakala’yı da kulübeye göndermeyi başardı. Beşiktaş’ın öz kaynak düzeninden yetişen yetenekli oyuncunun, özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki başarılı görüntüsü sonrası yönetim de harekete geçti. Kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan’ın kontratının yenilenmesi için düğmeye basıldı. Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 150 bin TL kazanan genç yıldız adayının, maaşına önemli zam yapılacağı ifade edildi. Takımda bu sezon 5 karşılaşmada süre alan Rıdvan Yılmaz’ın pazar günkü Alanya mücadelesine de ilk 11’de başlaması bekleniyor.

2 futbolcu daha yolda

Siyah-Beyazlılar’da yönetim, Rıdvan Yılmaz’ın ardından takımın bir diğer 2 genç oyuncusuyla da yeni sözleşme yapacak. Rıdvan gibi Beşiktaş’ın öz kaynak düzeninden yetişen Ersin Destanoğlu ve Kartal Kayra Yılmaz’ın da maaşlarının artırılacağı kaydedildi. Bu konuda 3 futbolcuyla da görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.