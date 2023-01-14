Beşiktaş resmi teklifini yaptı! Transferde sürpriz isim...

Sezona Valerien Ismael'le başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yolları ayıran Beşiktaş takımın başında eski hocası Şenol Güneş'i getirmişti. Siyah-Beyazlı ekip sezonun ilk yarısında zirve yarışının biraz gerisinde kaldı.

Gündem meşguldü

Şenol Güneş ve öğrencilerinden oldukça umutlu olan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, tecrübeli hocanın raporları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Yönetim takviyeler için dört bir koldan yoğun mesai harcarken birkaç gündür gündemi Wout Weghorst meselesi meşgul ediyordu.





Deprem etkisi yarattı

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında attığı golün ardından taraftara koşan ve el sallayarak 'Bye Bye' (Güle güle) diyen Hollandalı yıldızın bu sevinci veda olarak yorumlanmıştı. Bu sevinçten dakikalar sonra dış basın tecrübeli oyuncunun, İngiliz devi Manchester United'la anlaştığını yazmış ve bu haberler Türkiye'de deprem etkisi yaratmıştı.

Ten Hag duyurmuştu

30 yaşındaki forvet ağrılarını bahane ederek hafta içindeki bir idmana çıkmazken dün de transferini tamamlamak için İngiltere'ye gitmişti. Manchester United'ın hocası Erik ten Hag da, transferi gündemde olan Wout Weghorst ile ilgili konuşmuştu. Düzenlenen basın toplantısında Hag, "Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ancak o, Manchester City karşısında forma giymeyecek" demişti.

Fesih bedeli alacak

Beklenen bugün oldu. Kara Kartal, 'Wout Weghorst'la yollarımız ayrıldı' başlıklı açıklamasıyla sözleşme feshini duyurdu. Siyah-Beyazlılar, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir" ifadelerini kullandı.





Aboubakar bitti, bitiyor

Weghorst'un ayrılığı nedeniyle gözler forvet transferine çevrilirken en güçlü aday olarak da Vincent Aboubakar dikkat çekiyor. Daha önce Siyah-Beyazlı formayla attığı gollerle camianın sevgilisi olan Kamerunlu oyuncuyla yine anlaşıldığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun, Al Nassr'la sözleşmesinin feshedildiği anda Beşiktaş'a katılacağı belirtildi.

Durumu hafta içi belli olacak

Tüm gözler bu forvet transferindeyken Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'a 'tamam' gözüyle bakmaya başladı ve diğer bölgeler için de çalışmalara başladı. Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Osijek forması giyen 25 yaşındaki stoper Danijel Loncar için kulübüne resmi teklif gönderdiği öğrenildi. Şenol Güneş'in istediği Hırvat savunmacının durumunun hafta içinde kesinlik kazanacağının altı çizildi.

Hız verildi

Wout Weghorst özellikle Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı attığı iki golle dünyanın dikkatini çekmişti. Fas Milli Takımı'nın da yazdığı peri masalında yine bir Beşiktaşlı Romain Saiss yıldızını tekrar parlatmıştı. Tecrübeli oyuncuya da birçok ilginin olduğu ve yönetimin şimdiden Saiss'ın ayrılık ihtimaline karşın stoper hamlesine hız verdiği kaydedildi.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak

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