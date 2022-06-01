Beşiktaş resmen açıkladı! 2 futbolcu denemeye alındı

Beşiktaş Futbol Akademisi'nin Kosova'da işbirliği yaptığı 2 Korriku Futbol Kulübü şampiyon oldu.

Siyah-Beyazlılar, iki futbolcunun denemeye alındığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Akademimizin yetenekli Türk ve Kosovalı futbolcuların keşfedilerek Kulübümüze kazandırılması amacıyla iş birliği yaptığı, Beşiktaşımızın felsefesini sahaya yansıtmak adına antrenörlüğünü Futbol Akademi Antrenörlerimizden Gökhan Yusufoğlu’nun üstlendiği 2 Korriku Futbol Kulübü’nun U-17 Takımı, yer aldığı ligde en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyon oldu.

Ayrıca, 2 Korriku Futbol Kulübü’nde gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çeken iki genç oyuncu, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde deneme antrenmanlarında yer aldı.