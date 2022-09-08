Süper Lig 'de 5 maçta 13 puan toplayarak lider konumda bulunan Beşiktaş , transferin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kara Kartal son olarak Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'ı transfer etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.









Redmond: Çok heyecanlıyım

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond imza sonrası açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Kariyerimde yeni bir meydan okuma olacağı için oldukça heyecanlıyım. Muhteşem bir kulüpteyim. Daha önce stadyum ve taraftarın ne kadar harika olduğunu duymuştum. Dele Alli ile görüştük. Bana buradaki atmosferden ve taraftarın ilgisinden bahsetti."

"Dele ile konuştuğumda bana burada kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Keza teknik direktörümüz de burada çok sıkı bir aile ortamı olduğunu iletti. Ben ve ailem bu yüzden sabırsızlanıyoruz."

Beckham açıklaması

"Beckham ile havaalanında denk geldik. Ona durumu ve nereye gittiğimi anlattım. Kariyerinin bazı en iyi zamanlarını İngiltere dışında oynadığı Milan, Madrid takımlarda yaşadığını söyledi. Bana bazı tavsiyeleri oldu. Bu yeni sayfadan keyif almamı söyledi."







