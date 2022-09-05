Beşiktaş Redmond transferi için planını yaptı!

Beşiktaş 'ın kadrosuna katmak istediği Nathan Redmond için Michy Batshuayi yöntemi kullanılıyor. Geçen sezon Chelsea ile 1 yıl kontratı bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi kulübü tarafından uzatılarak Beşiktaş'a kiralanmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, bu kez Southampton ile kontratının son senesine giren Redmond'u alabilmek için aynı yöntemi önerdi. Kartal, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu, sözleşmesinin uzatılması halinde satın alma opsiyonlu kiralamak istediklerini iletti. Bu sezon sadece 1 dakika forma bulan ve ayrılmak isteyen oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Her iki kanatta da forma giyebilen Redmond, Southampton'da toplam 232 maça çıkarken 30 gol-27 asist katkısı sağladı.

JOSEF DE SOUZA SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ankaragücü maçı ile birlikte formasını aldı. 20 Temmuz'da dizinden menisküs ameliyatı olan Sambacı, dün maça kulübede başladı, 66'da oyuna girdi. Öte yandan Rachid Ghezzal, üst üste üçüncü maçta da kadroya dahil edilmedi. Daha önce ayak parmağından sakatlık yaşayan ve sonrasında ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Cezayirli yıldız, sağ ayak parmağından yaşadığı sorun nedeniyle kadroya alınmadı.

BOYD ZAMMI ALDI AYRILIĞI UNUTTU!

Siyah-beyazlıların ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'tan geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro alan ABD'li oyuncunun kontratına göre bu sezon ücreti 1.4 milyon Euro'ya çıktı. 25 yaşındaki futbolcuya gelen teklifler ise bu ücretin yakınından bile geçmeyince ayrılık da imkânsız hale geldi. Boyd kalan kısa sürede ayrılmazsa lisansı askıya alınacak. (Sabah)