Şenol Güneş’in sezon sonunda A Millî Takım’ın başına geçecek olmasından dolayı teknik direktör arayan Beşiktaş’ın listesine bir isim daha eklendi. Güneş’in yardımcısı Guti Hernandez’in yanı sıra, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve millî takımdaki koltuğunu 66 yaşındaki Şenol Güneş’e kaptıran Mircea Lucescu’yla ilgili geniş çaplı analizlere başlayan transfer komitesine, Rumen teknik adamın oğlu Razvan Lucescu daha cazip geldi. Yönetim, 73 yaşında olması ve millî takımdaki başarısız performansı sebebiyle Mircea Lucescu’ya soğuk bakıyor. Tecrübeli çalıştırıcının 50 yaşındaki oğlunun performansı ise yöneticileri heyecanlandırmış durumda. Yunanistan’ın PAOK takımıyla başarıdan başarıya koşan Razvan Lucescu’nun bir anda Beşiktaş’ın teknik direktör listesindeki en güçlü isimlerden biri hâline geldiği öğrenildi.

Pancu’dan tavsiye

PAOK’a 34 yıl sonra Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşatmasına adım adım yaklaşması, genç oyuncularla diyaloğunun çok iyi olması ve yaş ortalaması 26 olan takımının bu sezon ligde namağlup durumda bulunması Razvan Lucescu isminin öne çıkmasına sebep oluyor. Babasından dolayı Türkiye ile bağını hiç koparmayan başarılı çalıştırıcının da Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ancak şu anda takımı PAOK ile şampiyonluğa konsantre olduğu için siyah-beyazlılardan gelen görüşme teklifini beklemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan ‘Kadıköy Panteri’ lakaplı Beşiktaş’ın eski oyuncularından Daniel Pancu da konuyla ilgili verdiği demeçte Razvan Lucescu’nun Beşiktaş’a çok uygun olduğunu söyledi ve “Umarım Razvan, Beşiktaş’ı çalıştırır” ifadelerini kullandı. (Türkiye Gazetesi)