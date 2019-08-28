Beşiktaş, Rafinha için kıran kırana pazarlıkta

Rafinha ile her konuda anlaşan Beşiktaş, İspanyol kulübüyle maddi konularda pazarlıklara devam ediyor.

Orta sahasını iki yeni yıldızla güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, Rafinha için Barcelona ile kıran kırana pazarlık yapıyor. 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, İspanyol ekibiyle maddi konularda görüşmelere devam ettiği aktarıldı.

Başkan Fikret Orman’ın bir yıl sözleşmesi kalan Rafinha’yı makul bir bonservis karşılığında transfer etmek için Barcelona’ya teklif yaptığı belirlendi. Ancak İspanyollar, Orman’ın bu teklifini sürpriz biçimde geri çevirdi. Katalan ekibinin, Rafinha’nın sözleşmesini bir yıl uzattıktan sonra 6 milyon euro satış opsiyonuyla birlikte Beşiktaş’a kiralamak istediği ve bu konuda oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Barcelona’nın girişimi karşısında geri adım atmayan Başkan Orman, yıllık 3.3 milyon euroya anlaştıkları Rafinha’yı bonservisiyle almak için ısrarlı olduklarını bildirdi. Orman, N’Koudou’da olduğu gibi Brezilyalı oyuncunun olası satışından Barcelona’ya pay vermeyi de teklifi etti. Rafinha’yı sözleşmesini uzatmak için ikna etmeye çalışan İspanyol ekibinin birkaç gün içinde Beşiktaş’a kesin cevabını vereceği belirlendi.

Thiago Maia bitiyor

Rafinha için geri sayıma geçen Beşiktaş, Lille forması giyen Thiago Maia’nın transferi konusunda da çok önemli adımlar attı. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda Fransız kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı aktarıldı. Kulüplerin 10 milyon euroluk satış opsiyonu için de el sıkıştıkları belirtildi. Lille, solak olan Maia’yı 2 yıl önce Santos’tan 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

(Milliyet)