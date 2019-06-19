Siyah-beyazlılar, Quaresma ve Vida’nın parasını ödeyerek bu oyuncuların serbest kalmalarını önledi. Yaşanan maddi krizi geçici olarak çözen yönetim hem maaş ödemeleri hem transfer çalışmaları için ay sonunu bekliyor. Kaynak bulunamazsa factoring kuruluşlarının kapısı çalınacak.

Sadece bu yaz dönemi değil, geçtiğimiz sezon da maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş Yönetimi, Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida’nın birikmiş alacaklarını ödedi. Son anda bulduğu bir kaynakla alacakları için kulübe ihtarname gönderen futbolcuların parasını ödeyerek serbest kalmalarını engelleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki olası ödeme krizleri için şimdiden kaynak arayışına girdi. Alacakları için kulübe ihtar gönderen diğer oyuncu Muhayer Oktay olmuştu.

10 milyon düşürüldü

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) toplantısını ve kararını bekleyen yönetim kurulu, buradan çıkacak karara göre yol haritası çizecek. Quaresma ve Vida ile yaşadığı sıkıntıları geçici çözümle aşabilen Beşiktaş Yönetimi, hem maaş ödemeleri hem de transfer çalışmaları için Haziran sonunu bekleyecek.

Borçların yeniden yapılandırılması halinde derin bir nefes alacak olan siyah-beyazlı yönetim aksi durumda ise factoring kuruluşlarına giderek yüksek faizli kredi çekmek zorunda kalacak. Bu yüksek faizli krediye bazı yöneticilerin şahsi kefaletlerini koyması bekleniyor. Bazı oyuncularla yollarını ayırarak takım bütçesini 35-40 milyon euro seviyesine çekmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, birikmiş üç aylık personel maaşlarını da ödemeye çalışacak.

Kartal daha önce Alvaro Negredo, Pepe, Babel ve Tolgay Arslan ile yollarını ayırarak maaş bütçesini yaklaşık 10 milyon euro aşağıya indirmeyi başarmıştı..(Skorer)