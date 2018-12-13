UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Son haftaya Malmö'nün 1 puan önünde giren Beşiktaş, rakibine geçilerek grupta 3. sıraya indi ve 2018/19 sezonunda Avrupa'ya veda etti.

Gruptaki diğer maçta Genk, Sarpsborg'u 4-0 mağlup etti. Bu skorlarla maalesef Genk ve Malmö tur atlayan takımlar oldu.

I Grubu canlı puan durumu

1 - Genk 11 puan

2 - Malmö 9 puan

3- BEŞİKTAŞ 7 PUAN

4- Sarpsborg 5 puan

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