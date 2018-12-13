  • Haberler
  • Beşiktaş
  • Beşiktaş puan durumu | I Grubu puan durumu - Beşiktaş gruptan çıktı mı?

Beşiktaş puan durumu | I Grubu puan durumu - Beşiktaş gruptan çıktı mı?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bulunan temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında evinde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki diğer maçta ise Genk, Sarpsborg'u 4-0'la geçti. Bu sonucun ardından Genk ve Malmö adını son 32 turuna yazdırdı. İşte Beşiktaş'ın bulunduğu I Grubu'ndaki puan durumu..

13 Aralık 2018, Perşembe 22:22 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş puan durumu | I Grubu puan durumu - Beşiktaş gruptan çıktı mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Son haftaya Malmö'nün 1 puan önünde giren Beşiktaş, rakibine geçilerek grupta 3. sıraya indi ve 2018/19 sezonunda Avrupa'ya veda etti.

Gruptaki diğer maçta Genk, Sarpsborg'u 4-0 mağlup etti. Bu skorlarla maalesef Genk ve Malmö tur atlayan takımlar oldu.

I Grubu canlı puan durumu

1 - Genk 11 puan

2 - Malmö 9 puan

3- BEŞİKTAŞ 7 PUAN

4- Sarpsborg 5 puan

Bu haberi de okudularAvrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray seri başı mı? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.