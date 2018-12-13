Beşiktaş puan durumu | I Grubu puan durumu - Beşiktaş gruptan çıktı mı?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bulunan temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında evinde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki diğer maçta ise Genk, Sarpsborg'u 4-0'la geçti. Bu sonucun ardından Genk ve Malmö adını son 32 turuna yazdırdı. İşte Beşiktaş'ın bulunduğu I Grubu'ndaki puan durumu..
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Son haftaya Malmö'nün 1 puan önünde giren Beşiktaş, rakibine geçilerek grupta 3. sıraya indi ve 2018/19 sezonunda Avrupa'ya veda etti.
Gruptaki diğer maçta Genk, Sarpsborg'u 4-0 mağlup etti. Bu skorlarla maalesef Genk ve Malmö tur atlayan takımlar oldu.
I Grubu canlı puan durumu
1 - Genk 11 puan
2 - Malmö 9 puan
3- BEŞİKTAŞ 7 PUAN
4- Sarpsborg 5 puan
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