Beşiktaş 'Premier' Kulübü

Geçtiğimiz sezonun devre arasından sonra takımın başına getirilen Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , ligi 59 puanla 6. sırada bitirdi. Kartal sıralaması nedeniyle Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeye hak kazanamamıştı.

Yeni sezona yine Valerien Ismael yönetiminde yeni bir planlamayla başlayan Kartal, Fransız teknik adamın isteği doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdi.

5 TRANSFER PREMIER LİG'DEN

Siyah beyazlılar ilk olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'la olan sözleşmesi sona eren Romain Saiss'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 32 yaşındaki stoper gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın sonraki transferi siyah beyazlıların eski futbolcusu Cenk Tosun oldu. Kartal'ın rekor transfer ücretiyle Premier Lig ekiplerinden Everton'a gönderdiği milli futbolcu, sözleşmesi sona erdikten sonra yeniden "yuvam" dediği Beşiktaş'a geri döndü.

Kartal'ın transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği isimlerden birisi ise Wout Weghorst'tu. Yine Premier Lig ekiplerinden Burnley forması giyen Hollandalı forvet için siyah beyazlı yönetim önemli bir mesai harcadı. Golcü futbolcu 1 sezonluğuna kiralandı ve çıktığı 3 maçta 1 gol 2 asistlik performansla oynadı.

Siyah beyazlıların Premier Lig'den kadrosuna kattığı bir diğer isim de Arthur Masuaku. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a gitmesinin ardından West Ham forması giyen Masuaku 1 yıllığına kiralandı.

Son olarak dünyaca ünlü yıldızlardan birisi olan Dele Alli'nin de Everton'dan satın alma opsiyonlu kiralanması sonrasında Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde Premier Lig'den gelen futbolcu sayısı 5'e çıktı.

YOLU İNGİLTERE'DEN GEÇEN 3 İSİM DE KADRODA

Takımda yer alan bazı isimler de İngiltere geçmişi vardı. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray 'la transfer yarışına girilip kadroya katılan Gedson Fernandes, 2020-21 yılları arasında 1 yıl Tottenham'da forma giydi.

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından birisi olan Rachid Ghezzal de Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giydi. İngiliz ekibi Ghezzal'i Monaco'dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle 2018-19 sezonunda transfer etti. Cezayirli futbolcu bir sezon burada forma giydikten sonra önce Fiorentina'ya kiralandı. 30 yaşındaki yıldız daha sonra Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah beyazlılar geçen sezonun başında Ghezzal'i 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Bu sezonun parlayan yıldızı Georges-Kevin N'Koudou. Yolu Premier Lig'den geçen oyunculardan birisi Fransız futbolcu. 2016-17 sezonu başında Marsilya'dan Tottenham'a 11 milyon euroya transfer oldu. 1 buçuk sezon Spurs'ün formasını giyen tecrübeli futbolcu 2017-18 sezonunun devre arasında bir diğer Premier Lig ekibi Burnley'ye kiralandı. 2018-19 sezonun devre arasındaysa Fransız ekibi Monaco'ya kiralandı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 2019-20 sezonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a geldi.

Kadroda yer alan bu isimlerle birlikte yeni transferleri de sayınca tam 8 isim Premier Lig'de forma şansı bulmuş isimler. Bu isimlerin şu an Beşiktaş'ın as kadrosunu oluşturması da sosyal medyada siyah beyazlı kulüp için "Beşiktaş 'Premier' Kulübü" isminin dolaşmasına neden oldu.

Onur Erdem Bayramiç



