Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun mesaide bulunan Siyah-Beyazlılar, dünyaca ünlü forvet Mario Mandzukic’le anlaşma noktasına gelmişti. Yarım sezondur boşta bulunan 34 yaşındaki futbolcuyla yaklaşık 1 milyon Euro garanti ücret, maç başı ve şampiyonluk halinde bonus konusunda yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydeden Beşiktaş Yönetimi, oyuncuya bütçe açmak için girişimlerini hızlandırdı. Bu doğrultuda kadro dışında bulunan; İsimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens gibi isimlerle yollarını ayırarak bütçede oluşturacağı miktarı dünyaca ünlü golcü için harcamayı planlayan Kara Kartal, sezon başında kulübün kapısından dönen 1,90’lık yıldızı bu kez Kartal yapmak istiyor.

Son turnuvası için çok istekli...

Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinde forma giymesinin ardından son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail’le anlaşma sağlayan Mario Mandzukic’in, bu kulüple macerası kısa sürmüştü. Sözleşmesini fesh edip boşa çıkan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda Avrupa’da futbol oynamaya devam edip EURO 2020’de Hırvatistan’ın kadrosunda yer almayı planlıyor. Bundan dolayı sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakan tecrübeli futbolcu, transferin tamamlanması sonrasında bir an önce form tutup Kara Kartal’da başarıyı yakalayarak milli takımındaki belki de son turnuvasına çıkmayı hedefliyor.

Gökmen Özcan