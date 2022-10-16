Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 81-92

Basketbol Süper Ligi'nde 2'de 2 ile İstanbul'a gelen Pınar Karşıyaka, 2 maçını da kaybeden Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 yenip üçüncü galibiyetini aldı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bonn'a mağlup olan Kaf Kaf, ligin en genç takımlarından Beşiktaş'a karşı oyuna çok hızlı başladı. İlk periyodu 22-12, ikinci periyodu da 23-9 kazanıp devreye 45-21 önde giden Pınar Karşıyaka'nın maçı çok rahat kazanacağı düşünülüyordu. 3. periyod da benzer şekilde geçti ve 73-46 sona erdi.

Kartal 28-7'lik seriye rağmen kaybetti

Beşiktaş son periyotta 4 kısaya döndü. Yeni skorer Amerikalı Mooney önderliğinde, farkı kapamaya başlayan Siyah-Beyazlılar, 27 sayı geri düşmelerine rağmen pes etmedi. Orelik, Okben ve Usher'ın da katkıları ile bitime 2.5 dakika kala skor 74-80'e geldi. Tam 28-7'lik inanılmaz bir seri yakalayan Kartal, bir anda umutlandı. Maçı da 'kazandım' havasına giren Pınar Karşıyakalı oyuncular paniklemeye başladı. Ama Berkan Durmaz ve Delgado ile kritik basketler bulan İzmir temsilcisi tehlikeye attığı maçı 91-82 kazanıp 3'te 3 yaptı. Beşiktaş ise bu sezonki üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.



