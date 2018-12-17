Beşiktaş Pepe ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beşiktaş, Pepe ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Portekizli futbolcuya fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecek.

17 Aralık 2018, Pazartesi 20:21 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Pepe ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüp, Portekizli futbolcuya fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 Euro'luk tutarı ödeyecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

Beşiktaş'tan Pepe'ye teşekkür

Beşiktaş Kulübü KAP'a yaptığı açıklamanın ardından resmi internet sitesinden tecrübeli futbolcuya teşekkür mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı.

Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,


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