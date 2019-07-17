Beşiktaş - Pendikspor (CANLI)

23 Temmuz’a kadar Riva’da hazırlıklarını sürdürüp 24 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında da Avusturya’da kamp yapacak olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün Pendikspor ile Riva’da oynuyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

***MAÇ BAŞLADI***

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde kapattı. Gol 43. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Pendikspor, 47. dakikada Ozan Papaker'in attığı golle skoru eşitledi.

Beşiktaş - Pendikspor maçı hangi kanalda?

Saat 18.30'da Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşecek mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

İlk transfer Boyd

Beşiktaş yönetimi, kulüpteki ekonomik krizi, Bankalar Birliği’nden aldığı 290 milyon TL’lik krediyle geride bırakmıştı. Bu parayla kısa ve orta vadedeki borçlarını ödemeyi garantileyen Kara Kartal’da gözler şimdi takıma kazandırılacak yıldızlara çevrildi. Kara Kartal’ın transferde ilk bombayı, geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd’la patlattı. Siyah- Beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübü’nden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" denildi. Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ülkesi ABD’ye gidip eşyalarını toplayan tecrübeli ismin, bu hafta içerisinde İstanbul’a dönüp Beşiktaş’ın yeni sezon çalışmalarına katılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)





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