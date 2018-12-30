Beşiktaş Pato için 3 milyon Euro ayırdı

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına yepyeni bir forvet hattıyla giriş yapmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, ilk etapta Vagner Love ve Cyle Larin’i satış listesine koymuştu. Bu 2 futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal, bu isimlerin yerini, takıma kısa sürede daha fazla verim sağlayacak oyuncularla doldurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk etapta Trabzonspor’la yol ayrımında bulunan Burak Yılmaz’la görüşmelerini sürdüren yönetim, diğer yandan kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Alexandre Pato için çalışma yürütüyor.

Menacerine tam yetki...

Uzak Doğu ekibi Tianjin Quanjian’a 2 yıl önce İspanya La Liga ekibi Villarreal’e 18 milyon Euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Çin Ligi’nde iki sezonda 58 karşılaşmaya çıkıp 38 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılının sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun, Çin’deki macerasından sıkıldığı ve Avrupa’ya geri dönüş için gün saydığı bildirildi. Bu konuda menacerine tam yetki veren Pato’nun, temsilcisinden gelecek iyi haberi beklediği kaydedildi.

Kartal’ın eli güçlü...

Kulübünden yıllık 6 milyon Euro kazanan Pato’nun, Avrupa’ya geri dönüş için maaşının önemli bir bölümünden feragat etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı oyuncuyu düşük bir bedelle 6 aylığına kiralayıp oyuncuya da maksimum 3 milyon Euro önermeyi planladığı konuşuluyor. Bu konuda oyuncunun menacerinden kulübünü ikna etmesini bekleyen Kartal’ın, Pato için başka bir Avrupa kulübünün istekli olmaması sebebiyle bu transferde elinin güçlü olduğu belirtildi.

Orhan Yıldırım