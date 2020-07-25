Beşiktaş, Papiss Cisse transferini bitiriyor! 1+1 yıllık imza...

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğu kovalayacak bir takım kurmak isteyen Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın, Gençlerbirliği mücadelesi öncesi takımla yollarını ayırması, büyük bir şok yaşatmıştı. Burak’ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, bu boşluğu Alanyaspor’un yıldızı Papiss Cisse ile dolduracak. Alanya’dan Cisse’nin yanı sıra sol bek Fabrice N’Sakala transferinde artık imza aşamasına gelen ve stoper Welinton’la da görüşmelerini sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, 35 yaşındaki Senegalli forvetle sezon bittikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ev aramaya başladılar…

Akdeniz ekibinden senelik 1.6 milyon Euro civarı para alan tecrübeli oyuncuya Kara Kartal’ın, 1.5 milyon Euro önereceği gelen haberler arasında yer alıyor. Trabzonspor’dan Alexander Sörloth’la Süper Lig’de gol krallığında yarışan Cisse, bu sezon 36 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, bu gollerin 22’sini ligde kaydetti.

Alınan son bilgilere göre Alanya ile son maçına Konyaspor karşısında çıkacak olan Cisse’nin, N’Sakala ile birlikte kaldıklar evlerdeki eşyalarını bile topladıkları ve rotayı İstanbul’a çevirdikleri öğrenildi. İki futbolcunun şimdiden gelecek sezon öncesi İstanbul’da kalacakları evler konusunda araştırma yapmaya başladıkları bile konuşuluyor.

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