Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş özel maçta Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 6 maçın sadece ikisini kazanan Siyah-Beyazlılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak yeni sezon öncesi moral depolamak istiyor. Özel maç öncesi Beşiktaş'ta bir çok eksik bulunuyor.

Beşiktaş - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. Mücadele SMART SPOR'dan canlı yayınlanacak.

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.