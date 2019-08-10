Beşiktaş - Panathinaikos (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş özel maçta Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon oynadığı 6 maçın sadece ikisini kazanan Siyah-Beyazlılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak yeni sezon öncesi moral depolamak istiyor. Özel maç öncesi Beşiktaş'ta bir çok eksik bulunuyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. Mücadele SMART SPOR'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

**MAÇ BAŞLADI**

Beşiktaş, 12. dakikada Erdem Seçgin'in attığı golle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Muhayer Oktay, yerden isabetli bir vuruş yaptı ve Dioudis'i avladı. 2-0

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kayra Yılmaz, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan, Umut Nayir

Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Donis, Macheda, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Poungouras

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.



