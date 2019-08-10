Beşiktaş - Panathinaikos (CANLI)
Beşiktaş, Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Teknik patron Abdullah Avcı, Yunanistan temsilcisi karşısında genç futbolculara şans verdi. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş özel maçta Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon oynadığı 6 maçın sadece ikisini kazanan Siyah-Beyazlılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak yeni sezon öncesi moral depolamak istiyor. Özel maç öncesi Beşiktaş'ta bir çok eksik bulunuyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. Mücadele SMART SPOR'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
**MAÇ BAŞLADI**
Beşiktaş, 12. dakikada Erdem Seçgin'in attığı golle 1-0 öne geçti.
38. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Muhayer Oktay, yerden isabetli bir vuruş yaptı ve Dioudis'i avladı. 2-0
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kayra Yılmaz, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan, Umut Nayir
Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Donis, Macheda, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Poungouras
İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.