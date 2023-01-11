Beşiktaş, Ozan Tufan flörtünde çarpıcı iddia!

Süper Lig'de takımlar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına aylar önce başlarken gündeme bomba gibi bir transfer flörtü düşmüştü. Zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş yeniden 'Rekabette ben de varım' demek için teknik direktör Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda operasyon için düğmeye basmıştı.

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3 milyon Euro'ya gitmişti

Özellikle orta sahada İngiliz süperstar Dele Alli'nin etkisiz oyunu ve diğer merkez oyuncularının şutör özelliklerinin az olması nedeniyle Güneş o bölgeye hücum profili yüksek bir oyuncu istiyordu. Sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe 'den, Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın ismini yönetime veren tecrübeli hoca şartların zorlanması gerektiğini de bildirmişti.

Eski öğrencisiyle yeniden

A Milli Takım ve Bursaspor'dan eski öğrencisiyle yeniden çalışmak isteyen, Siyah-Beyazlılar'ın eksikliğini dolduracak olan ismin 27 yaşındaki yıldız olduğuna inanan Şenol Güneş transferin en kısa sürede bitirilmesini talep ediyor. Bu doğrultuda Beşiktaş ile Hull arasındaki görüşmeler tam gaz devam ederken, teknik direktör İrfan Buz, Beşiktaş-Ozan Tufan flörtü hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

'Tekrar iyi seviyeye gelecektir'

Radyospor'a konuşan Buz, ''Beşiktaş'ta oyunu iki yönüyle oynayan bir orta saha oyuncusuna kesinlikle ihtiyaç var. Şenol Güneş, Bursaspor'da Ozan Tufan'la çalıştı. Kendisini çok iyi tanıyor. Biz ayrıldıktan sonra Bursaspor'a Şenol hoca gelmişti. Şenol hocanın nezaretinde Ozan'ın tekrar iyi seviyeye geleceğini düşünüyorum. Maksimum perfomansa çıkardığınız zaman çok iyi bir oyuncu. Transferi Beşiktaş da istiyor, Ozan Tufan da istiyor. Beşiktaş, Hull City ile görüşüyor. Ben kesinlikle inanıyorum Ozan'ın Beşiktaş'a transferi gerçekleşecek'' ifadelerini kullandı.



