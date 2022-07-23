Beşiktaş Okben Ulubay’ı transfer etti!

Beşiktaş Icrypex, Milli basketbolcu Okben Ulubay’ı transfer etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli basketbolcu Okben Ulubay’ı kadrosuna kattı. Başarılı forvet Okben Ulubay, 2021-2022 sezonunda Galatasaray Nef forması giydi.

Okben Ulubay kimdir?

25 Mayıs 1996 İstanbul doğumlu olan Okben Ulubay, 201 cm boyunda ve forvet olarak görev almaktadır. Anadolu Efes altyapısında yetişen Okben Ulubay, 2014-2015 sezonunda A Takıma yükselme başarısı gösterdi ve 10 karşılaşmada görev aldı. 2015-2016 sezonunda Pertevniyal’de forma giyen başarılı basketbolcu, burada süre aldığı 34 karşılaşmada; 14 sayı, 3.9 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2015-2016 sezonunda Yeşilgiresun Belediye’de forma giyen Okben Ulubay, süre aldığı 15 karşılaşmada; 12.9 sayı, 3.7 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. Aynı sezonun devre arasında Darüşşafaka’ya transfer olan başarılı basketbolcu, 17 karşılaşmada görev aldı ve 1.6 sayı, 1.1 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda da Darüşşafaka forması giyen Okben Ulubay, 31 karşılaşmada görev aldı. 4.9 sayı, 1.8 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Sırbistan’ın KK FMP Beograd takımında görev alan Okben Ulubay, 21 karşılaşmada görev aldı ve 8.4 sayı, 2.7 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. 2020-2021 sezonuna KK FMP Beograd takımında başlayan Okben Ulubay, 7 karşılaşmada (9.4 sayı-2.6 ribaund-2.4 asist) görev aldıktan sonra Petkimspor’a transfer oldu. Burada 11 lig maçında forma giyen basketbolcu; 7.9 sayı, 1.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarını yakaladı. 2021-2022 sezonunda Galatasaray Nef ile anlaşan ve burada 31 lig maçına çıkan Okben Ulubay; 3.2 sayı ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla oynarken, BCL’de 8 karşılaşmada görev aldı ve 5.1 sayı, 2.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Okben Ulubay, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.