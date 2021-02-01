Anthony Nwakaeme, kıran kırana geçen derbinin tartışmasız en iyi ismiydi. Maç boyunca Beşiktaş savunmasının durduramadığı Nijeryalı yıldız, iki golde de başroldeki isimdi. Beraberlik sayısında Nwakaeme’nin çektiği sert şut önce Vida, sonra Montero’ya çarpıp ağlara gitti. İkinci yarıda etkili oyununa devam eden Nwakaeme, 63. dakikada Vitor Hugo’nun attığı gol öncesinde adeta tek kişilik şova imza attı. Kornerden gelen pas sonrası dar alanda Beşiktaşlı oyuncuları müthiş çalımlayan Nwakaeme pasını çıkardı, Hugo da galibiyet vuruşunu yaptı. 86. dakikada yerini Hosseini’ye bırakan Nwakaeme’yi oyundan çıkarken, tribündeki Trabzonsporlu yöneticiler ayakta alkışladı.



