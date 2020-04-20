Yeni sezonda kadrosunda önemli bir değişikliğe hazırlanan Siyah-Beyazlılar’da tam 7 ismin kulüple sözleşmesi sona erecek. Kiralık kontratı bitecek; Loris Karius, Rebocho, Diaby, Mohamed Elneny’le yollarını ayıracak olan Beşiktaş, kulüple anlaşmasının süresi dolan; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson için de kararını verecek...

İlk etapta Gökhan ve Atiba’yla belirlenen mali kriterlere uymaları halinde yola devam etmeyi planlayan yönetim, Caner Erkin’e yeni anlaşma sunulması konusunda kararsız... 31 yaşındaki futbolcunun 1.8 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmeye soğuk bakmasına ek olarak ortaya koyduğu performansın beklentileri karşılamaması sebebiyle ayrılığa daha sıcak bakan idareciler, Caner’in yerini doldurmak için kolları şimdiden sıvadı. Aytemiz Alanyaspor’la sezon sonunda kontratı sona erecek Fabrice N’Sakala, liste başına alındı.

Fenerbahçe Caner'in peşinde

Alanyaspor’a 2016-17 sezonunda Belçika ekibi Anderlecht’ten transfer olan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, Akdeniz ekibinde 4 sezonda 120 karşılaşmada görev yaptı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etmeyi hedefliyor. Başakşehir ve Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği tecrübeli isim için devreye giren Siyah-Beyazlılar’ın, başarılı ismi bu 2 rakibine kaptırmamakta kararlı olduğu kaydedildi. Caner’in Beşiktaş’la yol ayrımında olması sebebiyle eski futbolcusunu hedefleri arasına ekleyen Fenerbahçe’nin de olası senaryoda tercihini bu isimden yana kullanacağı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım